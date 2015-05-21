Украина просит ЕС профинансировать установку очистных сооружений на угольных ТЭС

Об этом сказал УНИАН министр экологии и природных ресурсов Украины Игорь Шевченко.

Установка очистных сооружений в период до 2017 года является обязательством Украины перед ЕС.

«Работа по этому проекту ведется очень активно. Мы уже профинансировали часть работ на Трипольской станции – одной из первых (где будут установлены очистные фильтры – УНИАН). Но в Украине нет средств, чтобы полностью все выполнить и установить оборудование, - сказал министр. – И сейчас ведутся переговоры о предоставлении помощи. Мы надеемся, что переговоры будут успешными, и мы выполним обязательства. Успеем к 2017 году».

Читайте такжеУкраина может отказаться от перевода ТЭС на газовый угольСправка УНИАН. Порядка 60% электроэнергии, вырабатываемой в Украине, генерируют атомные электростанции. Остальные 40% - теплоэлектростанции путем сжигания газа и угля, а также гидроэлектростанции и «зеленая» энергетика. В Украине работают 14 теплоэлектростанций, из которых половина работает на угле-антраците, половина на газовом угле. К 2017 году Украина обязалась выполнить экологические требования ЕС и установить на ТЭС специальные угольные фильтры, позволяющие снижать вредные выбросы в атмосферу.