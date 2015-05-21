Украина планирует наладить производство собственных электромобилей

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил министр экологии Украины Игорь Шевченко.

"Я считаю, что нам надо развивать вопрос собственного производства электромобилей. Мы начали переговоры с компаниями о создании совместных предприятий, размещении в Украине исследовательских центров по разработке и внедрению электромобилей и соответственных технологий", - сказал Шевченко.

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По его словам, наиболее перспективным в этом направлении является сотрудничество с Израилем, который уже имеет успешные проекты по производству электрокаров.

"Сегодня у меня была встреча с послом Израиля по этому направлению, потому что именно в Израиле был один из первых больших проектов компания Better Place. Ее основателя Шайя Агасси я знаю давно и очень хорошо. Поэтому Израиль может нам помочь с разработкой и наладкой производства некоторых моделей электромобилей", - сказал министр.

При этом он добавил, что внедрение таких проектов может быть эффективным только после увеличения спроса на электромобили внутри Украины.

Как сообщал УНИАН, рынок электромобилей в Украине исчисляется несколькими сотнями. По мнению экспертов, причиной отсутствия спроса украинцев на экологический транспорт является их цена: электромобили в несколько раз дороже бензиновых аналогов.

В то же время, мировой рынок электромобилей стремительно растет. Только по итогам 2014 года продажи электромобилей в Европе выросли на 36,6% - до 75,331 тыс. единиц. Причиной этому является то, что большинство европейских стран предоставляют покупателям электрокаров целый пакет услуг, в частности, выделяют государственную компенсацию, что делает их приобретение выгодным.

Вместе с тем, отмечается почти полная остановка автопроизводства в Украине. По данным ассоциации "Укравтопром", производство автотранспорта в Украине в I квартале 2015 года сократилось на 93,5% - до 922 единиц, а по итогам 2014 года - на 43%, до 28,751 тыс. авто.