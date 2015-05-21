На Закарпатье произошла утечка более 100 литров дизтоплива из нефтепровода «Дружба»

В Закарпатской области произошла утечка дизельного топлива из нефтепровода «Дружба».

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в управлении ГСЧС в Закарпатской области.

Как говорится в сообщении, 20 мая около 20:55 в Управление ГСЧС в Закарпатской области поступило сообщение о выявлении вблизи с. Тихий Великоберезнянского района Закарпатья утечки дизтоплива на продуктопроводе ГП «Прикарпатзападтранс».

Диаметр нефтепровода составляет 530 мм. Количество попавшего в окружающую среду дизтоплива специалисты оценивают более чем в 100 литров, но окончательные данные сейчас уточняют.

Аварийной бригадой линейно-производственной диспетчерской станции «Дубрыничи» ГП «Прикарпатзападтранс» сама утечка ликвидирована.

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По данным УГСЧС в области, осуществляются мероприятия по предотвращению попадания нефтепродуктов в поверхностные воды реки Уж; проводятся работы по очистке территории от остатков нефтепродукта.

Кроме того, специалисты гидрохимлаборатории Бассейнового управления водных ресурсов реки Тиса и государственной экологической инспекции в Закарпатской области осуществляют обследование места утечки нефтепродукта и отбор проб воды.

В УГСЧС Украины в Закарпатской области также сообщили, что правоохранители устанавливают причину утечки дизтоплива. Не исключено, что причиной может быть несанкционированная врезка в продуктопровод.