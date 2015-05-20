Губернатор Сумщины просит запретить двум компаниям работать с опасными отходами из-за загрязнения в Шостке

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Клочко сообщил на своей странице в Фейсбук, разместив также копию письма в министерство.

"Обратился к министру экологии и природных ресурсов Игорю Шевченко по вопросу приостановки лицензии по осуществлению операций в сфере обращения с опасными отходами ООО "Сервисный центр регенерации масел" (г. Киев) и ООО "Элга" (г. Шостка). Кроме того, обратился с требованием проверить соблюдение лицензионных условий лицензиатами, осуществляющими деятельность с опасными отходами на территории Сумской области (а это еще десять предприятий)", - написал глава ОГА.

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При этом Клочко отметил, что поручил департаменту экологии, топливно-энергетического комплекса и природных ресурсов Сумской ОГА обратиться в Минэкологии и Министерство обороны Украины относительно привлечения специалистов для составления реестра отходов, карты районов загрязнения территорий г. Шостка и Шосткинского района и Сумской области; а также подготовить документы о выделении средств Сумским областным советом на работы по обезвреживанию непригодных и запрещенных пестицидов и агрохимикатов; не допускать уничтожения, утилизации непригодных и запрещенных к использованию пестицидов и агрохимикатов на территории Сумской области.

Звернувся до міністра екології та природних ресурсів Ігора Шевченка з питанння призупинення ліцензії із здійснення опера... Posted by Микола Клочко on 18 травня 2015 р.

Как сообщал УНИАН, милиция расследует загрязнение 30 апреля окружающей среды от утечки неизвестного химического вещества в г. Шостка.

30 апреля в милицию поступило сообщение от местной жительницы о том, что в одном из микрорайонов, на отрезке дороги почти 5 километров, рассыпан неизвестный химикат с резким запахом. Следственно-оперативная группа и спасатели ГСЧС установили, что вещество высыпалась из автомобиля, когда его вывозили за пределы предприятия. Работники санэпидемстанции и управления чрезвычайных ситуаций взяли пробы почвы и воздуха, а также провели мероприятия по нейтрализации вредного воздействия данного вещества на окружающую среду.

С целью установления степени опасности этого вещества для людей и окружающей среды, а также выявления виновников этого происшествия 1 мая открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 239 УК (загрязнение или порча земель).

6 мая сообщено о подозрении в совершении преступления начальнику производственного отдела общества с ограниченной ответственностью «Сервисный центр регенерации масел».

12 мая в Шостке Сумской области правоохранители разоблачили руководителя предприятия по утилизации химикатов, который присвоил более 1 млн грн заказчика.