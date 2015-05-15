В Колумбии отказались от распыления гербицидов над полями коки

Власти Колумбии приостановили опрыскивание гербицидами с воздуха полей коки. Это связано с опасениями по поводу того, что используемое вещество глифосат может вызывать рак, сообщает Lenta.ru со ссылкой на The New York Times.

Сторонники этого решения считают, что опрыскивание было неэффективным. Директор Центра исследований проблем безопасности и наркотиков в Боготе Даниэль Мехия (Daniel Mejía) сказал, что властям следует сконцентрировать усилия на пресечении деятельности наркодилеров, а не распылять над полями опасные вещества.

Однако ряд экспертов полагают, что приостановка опрыскивания может вызвать бум в сфере производства кокаина и сыграет на руку повстанческим группировкам, чьи доходы зависят от наркобизнеса. По мнению бывшего заместителя министра юстиции Колумбии Рафаэля Ньето (Rafael Nieto), риску подвергнутся работники, которым придется вырывать растения на полях. Они могут стать жертвами нападения повстанцев и наркодилеров, отметил Ньето.

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США требуют от Колумбии бескомпромиссной борьбы с наркотиками и считают опрыскивание полей действенным методом. В Агентстве по охране окружающей среды Соединенных Штатов утверждают, что канцерогенный эффект гербицида не доказан. В начале мая американские власти заявили, что общая площадь полей коки в Колумбии в 2014 году выросла на 39 процентов.

В марте 2015 года Всемирная организация здравоохранения заявила о том, что глифосат, предположительно, вызывает рак.

Программа по опрыскиванию полей коки в Колумбии действовала на протяжении более чем 20 лет.