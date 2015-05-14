90 процентов загрязнений выхлопными газами дают только четверть автомобилей - ученые

Последнее исследование, посвященное борьбе с загрязнениями окружающего воздуха, показало что за 90% всех загрязнений, связанных с выхлопом транспортных средств, отвечает всего 25% автомобилей, как легковых, так и грузовиков.

Об этом пишет издание Lampa со ссылкой на Geek Times.

Старые, неправильно работающие и плохо обслуживаемые транспортные средства вносят наибольший вклад в загрязнение воздуха.

Исследование, опубликованному в журнале «Atmospheric Measurement Techniques», провели ученые из Университета Торонто. Они установили датчики загрязнений на одной из основных дорог города Торонто, и измерили показатели выхлопа у 100 000 проехавших мимо машин. Результаты исследования показали, что 95% копоти, 93% углекислого газа и 76% летучих органических канцерогенных веществ (бензол, толуол, этилбензол, ксилол) были выброшены в воздух всего четвертью из всех автомобилей.

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«Даже если вы не видите смог в городе, это не значит, что его воздух безопасен. Вредные ультрамелкие частицы толщиною в 1000 раз меньше человеческого волоса, которые попадают в организм из выхлопов автомобилей, могут привести к астме, заболеваниям сердца, раку, и преждевременной смерти.», - отмечают ученые.

Значительно снизить негативное влияние выхлопных газов на окружающую среду может ужесточение требований к производству новых автомобилей, а также разработка правил для проверки и запрета использования плохо обслуживаемых автомобилей.

Ранее УНИАН сообщал, что в прошлом году, по данным Международного энергетического агентства (МЭА), выбросы парниковых газов в атмосферу остались на прежнем уровне и не возросли.