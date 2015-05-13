В начале июня в Киеве стартует международный марафон на электромобилях

В борьбе могут брать участие только электромобили. Кроме того, к марафону разрешено присоединиться и гибридным авто, для которых будет организован специальный конкурс, пишет doroga.ua.

Марафон стартует 3 июня в Киеве, а завершится через неделю, 10 июня в Монте-Карло.

Первый международный марафон на электромобилях Electric Marathon был основан принцом Монако Альбертом II четыре года назад. Он стал продолжением традиции популярного в 30-е гг автомобильного ралли таллинн - Монте-Карло. Электромарафон проводится каждый год, по новому маршруту, с новым местом старта и неизменной точкой финиша - Монте-Карло.

Читайте такжеПродажи электромобилей в Европе выросли более чем в 2 раза

Напомним, что Electric Marathon - это интеллектуальная гонка. На этом соревновании победителя определяет не скорость, а точность прибытия к финишу. Так называемая «нулевая машина» стартует первой и устанавливает эталонное время. Участник, время которого наиболее совпадет с эталонным временем, и будет объявлен победителем.