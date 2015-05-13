МВД получило более 300 японских автомобилей с гибридными двигателями (фоторепортаж)

Как сообщает Радио Свобода, церемония передачи автомобилей состоялась в Национальной академии внутренних дел Украины в Киеве.

Украинскую сторону представлял министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, с японской – чрезвычайный и полномочный посол Японии в Украине Шигеки Суми с представителями корпораций Sumitomo и Toyota Ukraine.

«Эти автомобили предусмотрены для киевской и одесской патрульных служб», – сказал министр.

Все полученные автомобили Toyota Prius в ближайшие две недели будут дополнительно оборудованы системами контроля «Рубеж» и «Тайфун», а также системами видеонаблюдения.

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«Основное преимущество автомобилей – низкий расход топлива. 10 литров экономии на 100 километров или 2 гривны на 1 литре», – рассказал заместитель председателя координационного совета форума по вопросам безопасности дорожного движения Богдан Аганин.

Министр Аваков добавил, что сегодня в парламенте он представит пакет из 5 законопроектов о милиции и реформе МВД, которые, по его ожиданиям, Верховная Рада, примет через две недели. Тогда новые японские автомобили и уедут на украинские дороги.

Украина ратифицировала Киотский протокол 4 февраля 2004 года. Согласно протоколу, для каждой страны устанавливается максимально допустимая граница выбросов парниковых газов.