Киевсовет решил пересесть на электромобили (фото)

Об этом сообщается на официальной странице Киевсовета в Facebook.

«Уже в этом году в распоряжении Киевсовета появится два электромобиля, а в следующем году весь секретариат планирует полностью перейти на экологичные машины (всего за Киевсоветом закреплено пять авто). Это не только позволит сэкономить бюджетные средства, но и станет примером, переняв который, мы вместе сможем улучшить экологическую ситуацию в столице и в государстве». – сказано в сообщении.

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В среду заместитель городского головы-секретарь Киевсовета Алексей Резников проведет тест-драйв электромобиля.