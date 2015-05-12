Киевсовет решил пересесть на электромобили (фото)
17:45, 12 мая 2015Уменьшение выбросов
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В среду, 13 мая, состоится подписание меморандума о сотрудничестве между Киевским городским советом и компанией Shooter.ua, которая занимается развитием и популяризацией электрокаров в Украине.
На таких электромобилях будут ездить чиновники / Facebook
Об этом сообщается на официальной странице Киевсовета в Facebook.
«Уже в этом году в распоряжении Киевсовета появится два электромобиля, а в следующем году весь секретариат планирует полностью перейти на экологичные машины (всего за Киевсоветом закреплено пять авто). Это не только позволит сэкономить бюджетные средства, но и станет примером, переняв который, мы вместе сможем улучшить экологическую ситуацию в столице и в государстве». – сказано в сообщении.
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В среду заместитель городского головы-секретарь Киевсовета Алексей Резников проведет тест-драйв электромобиля.
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