В США произошла авария на АЭС, нефтепродукты попали в Гудзон

Об этом сообщил мэр Нью-Йорка Эндрю Куомо. Его слова приводит Lenta.ru со ссылкой на Associated Press.

«Нет сомнений, что масло сливается в реку Гудзон. Сколько точно мы не знаем», — сказал он. Куомо в воскресенье лично посетил место аварии. По его информации, очистка акватории займет до двух дней.

В Департаменте охраны окружающей среды сообщили, что были приняты меры, чтобы не допустить растекания пятна. В частности, создано заграждение в воде диаметром в 90 метров.

Очистка должна занять день или два, сказал Куомо. «К подобным ситуациям мы относимся очень серьезно», — добавил градоначальник. Он посетовал, что слишком много нештатных ситуаций последнее время связны с АЭС Indian Point.

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Группа экологического надзора Riverkeeper выступила с заявлением, что последняя авария на станции стала еще одним подтверждением, что она должна быть закрыта навсегда.

Накануне на АЭС произошла авария. Было установлено, что причиной задымления и пожара стал неисправный трансформатор. Возгорание было потушено автоматически с помощью системы пожаротушения станции.

АЭС Indian Point мощностью более 2 тысяч мегаватт расположена в городе Бьюкенен — примерно в 50 километрах севернее Нью-Йорка. Станция дает до четверти энергии, потребляемой Нью-Йорком и пригородами.