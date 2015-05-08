Минэкологии пригрозило увольнениями инспекторам в случае нарушения запрета химконтроля суден

Об этом на брифинге заявил глава министерства Игорь Шевченко.

«Это (химконтроль – УНИАН) сейчас незаконно, и мы осуществим соответствующие кадровые решения, если действительно такие факты подтвердятся», - сказал министр.

Ранее Федерация работодателей транспорта Украины сообщила, что экоинспекторы игнорируют приказ Минэкологии об отмене химического контроля вод изолированного балласта судов, который зачастую являлся коррупционным.

При этом Шевченко отметил, что министерство не владеет информацией о нарушителях приказа, и призвал капитанов судов направлять жалобы с конкретными фамилиями, чтобы предотвратить дальнейшее нарушение приказа ведомства.

«Если имеются конкретные факты, конкретные фамилии работников – кто к кому подходил, то дайте мне, и мы, конечно, с этим разберемся», - подчеркнул глава Минэкологии.

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Как сообщал УНИАН, 30 апреля Федерация работодателей транспорта Украины (ФРТУ) сообщила о массовых нарушениях экоинспекторами действующего приказа Минэкологии №82 от 18 марта 2015 года об отмене химконтроля изолированного балласта.

По информации заместителя генерального директора ФРТУ Татьяны Титаренко, в Федерацию поступает информация о таких массовых нарушениях со стороны экоинпекторов в Ильичевском и Николаевском портах, а также в порту «Южный».

За отказ капитанов судов предоставить пробы вод инспекторы требуют уплатить штрафы, но не выписывают протоколы, при этом судовладельцы вынуждены платить за простой судов из-за задержек с погрузочными работами.

Для предотвращения нарушений ФРТУ инициировала создание открытого реестра экочиновников, которые продолжают нарушать закон и терроризируют капитанов и агентов незаконными требованиями.

По мнению ФРТУ, система экоконтроля включала две коррупционные составляющие – судовую экологическую декларацию и химический контроль вод изолированного балласта, которые противоречат Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов (МАРПОЛ 73/78) и Конвенции по облегчению международного морского судоходства 1965 года.