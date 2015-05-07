Прокуратура подозревает предприятие в Шостке в загрязнении дороги города химикатами

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко.

По ее информации, 6 мая сообщено о подозрении начальнику производственного отдела общества с ограниченной ответственностью «Сервисный центр регенерации масел» г. Шостка в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 239 УК (загрязнение или порча земель веществами, отходами или другими материалами, вредными для жизни, здоровья людей или окружающей среды, вследствие нарушения специальных правил, если это создало опасность для жизни, здоровья людей или окружающей среды).

«В ходе расследования установлено, что 30 апреля 2015 года в ночное время указанное лицо, двигаясь на автомобиле марки «КамАЗ», нарушая требования транспортировки, допустило разлив химического вещества на автомобильной дороге, а также совершило выброс химического вещества из кузова вышеуказанного автомобиля на свалку в г. Шостка. Поскольку подозреваемый с места жительства скрылся, то в соответствии с Уголовным процессуальным кодексом Украины подозрение вручено взрослому члену семьи (жене). В настоящее время прокуратура обратилась в суд с ходатайством о доставке подозреваемого в суд для избрания меры пресечения», - отметила Науменко.

Согласно сообщению, учитывая резонансность данного происшествия, уголовное производство для проведения досудебного расследования передано в следственное управление УМВД Украины в Сумской области. Процессуальное руководство осуществляет прокуратура Сумской области.

Тем временем администрация и коллектив ООО «Сервисный центр регенерации масел» в обнародованном сегодня заявлении называют безосновательными подозрения в том, что пестициды, выброшенные в Шостке 30 апреля, могут принадлежать ООО. А ситуацию вокруг предприятия авторы заявления называют «попытками определенных заинтересованных лиц дискредитировать и дестабилизировать его работу».

«Администрация ООО «Сервисный центр регенерации масел» расценивает произошедшее 30 апреля как целенаправленную кампанию заинтересованных лиц, имеющих целью дискредитировать учредителей нашего предприятия и дестабилизировать его работу. В настоящее время ООО проводит внутреннее служебное расследование», - говорится в заявлении.

При этом руководство ООО ответственно заявляет, что предприятие действительно занимается утилизацией пестицидов, на что имеет соответствующую государственную лицензию.

«В течение осени 2014 года на территорию предприятия были завезены с целью дальнейшей утилизации пестициды, собранные в разных хозяйствах Сумской области. До конца декабря 2014 г. все завезенные пестициды были нейтрализованы путем переработки их в гидролизную добавку (согласно регламенту Минздрава). В 2015 г. на предприятие пестициды не ввозились вообще. В течение первого квартала 2015 г. гидролизная добавка в полном объеме была сожжена в печах. В апреле текущего года ревизионная комиссия предприятия провела ревизию печей, и они были поставлены на ремонт. Так же в апреле инвентаризационная комиссия предприятия провела инвентаризацию остатков всех отходов и составила соответствующие акты. В соответствии с этими актами, на предприятии нет ни грамма пестицидов», - подчеркивается в заявлении.

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Также в тексте отмечается, что на предприятии хранятся все документы (акты, отчеты и пр.), подтверждающие указанные факты, время проведения тех или иных технологических процессов, объемы загрузки и транспортировки тех или иных веществ. Предприятие также готово всемерно содействовать официальному следствию, предоставить все необходимые внутренние документы, открыть территорию.

Как сообщал УНИАН, в городе Шостка Сумской области милиция расследует степень загрязнения окружающей среды от утечки неизвестного химического вещества.

30 апреля в милицию поступило сообщение от местной жительницы о том, что в одном из микрорайонов, на отрезке дороги почти в 5 километров, рассыпан неизвестный химикат с резким запахом. Следственно-оперативная группа и спасатели МЧС установили, что химическое вещество высыпалась из автомобиля, когда его вывозили за пределы предприятия. Работники санэпидемстанции и чрезвычайных ситуаций взяли пробы грунта и воздуха, а также провели мероприятия по нейтрализации вредного воздействия данного вещества на окружающую среду.

С целью установления степени опасности этого вещества для людей и окружающей среды, а также виновников этого происшествия, 1 мая открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 239 УК (загрязнение или порча земель).

1 мая подразделением радиационной, химической и биологической защиты Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС была осуществлена химическая разведка и проведены работы по дегазации местности, на которой произошел разлив вещества с резким химическим запахом.

2 мая пресс-служба управления ГСЧС в Сумской области сообщила, что угрозы для жизни и здоровья граждан в результате разлива неизвестного химического вещества нет.

Справка УНИАН. ООО «Сервисный центр регенерации масел» существует с 1999 года, зарегистрировано по адресу: г. Киев, ул. Питерская, 5а. Компания занимается проблемой поддержания чистоты масел, применяемых в системах регулирования и смазки агрегатов на атомных и тепловых станциях, металлургических, машиностроительных предприятиях. Является разработчиком и производителем установок комплексов фильтров ФОДР (фильтр очистки диэлектрических жидкостей), в основу которых положен принцип очистки с помощью электростатических фильтров. Установки выпускаются серийно, управление – автоматическое. ФОДР используются в Украине и России.