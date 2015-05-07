На Сахалине в 300 метрах от регионального памятника природы произошел разлив нефти

Очередной нефтяной разлив произошел на месторождении ООО "РН-Сахалинморнефтегаз" — дочернего общества компании "Роснефть", сообщили в "Эковахте Сахалина". В компании факт подтверждают.

Как передает ИА Sakh.com, на этот раз причиной стал порыв на внутрипромысловом нефтепроводе на месторождении "Монги" в Ногликском районе.

В результате нефть попала в протекающую рядом речку Нельбуту, которая впадает в центральную часть Ныйского залива Охотского моря. Нефтяной разлив находится на северной окраине поселка Горячие Ключи, в 200-300 метрах от популярных на Сахалине Дагинских термальных источников, которые являются региональным памятником природы, сообщает Росбалт.

По многочисленным сообщениям местных жителей, нефть уже обильно загрязнила не только реку Нельбуту, но и часть Ныйского залива в месте ее впадения.

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О разливе уже осведомлены органы МЧС, а также управления Росприроднадзора, ногликский инспектор Олег Буянкин сообщил, что уже возбуждено административное производство, и в ближайшее время будут отобраны пробы воды и почвы для оценки ущерба окружающей среде. По словам Буянкина, разлив был обнаружен нефтяниками 3 мая, и, по их словам, произошел он из-за свища в подземном нефтепроводе на участке, который полностью меняли лишь 3 года назад. При этом вылилось 5 тонн нефтесодержащей жидкости.

Работники "Сахалинморнефтегаза" установили боновые заграждения на поверхности реки и регулярно откачивают собирающуюся нефть. По словам очевидцев, уже более 25 тонн ее вывезено на утилизацию. Однако на южной протоке реки, проходящей ближе всего к горячим источникам, никаких работ не ведется, хотя по ней также плывет обильная нефтяная пленка, отмечает сахалинское агентство.

Жители поселка Горячие Ключи сообщили "Эковахте", что несколько дней назад, ночью нефтяники подожгли скопившуюся в ручье нефть. Увидев большие языки пламени, люди подняли тревогу, опасаясь большого пожара. Экологи полагают, что если эта информация подтвердится, то компания должна ответить по всей строгости закона за такое грубое нарушение, поскольку никаких согласований "Сахалинморнефтегаз" на эту акцию не получал.

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В пресс-службе ООО "РН-Сахалинморнефтегаз" 7 мая подтвердили, что четыре дня назад на месторождении "Монги" в Ногликском районе был выявлен отказ трубопровода, в результате чего произошел разлив нефтесодержащей жидкости. На месте происшествия работают аварийные службы ООО "РН-Сахалинморнефтегаз".