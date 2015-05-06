В Шостке центральная дорога оказалась отравлена химическими веществами

В связи с чрезвычайным происшествием, случившемся 30 апреля, 5 мая состоялось внеочередное заседание исполкома городского совета. Об этом сообщает местный портал 0542.ua.

Мэр Николай Нога сообщил, что в настоящее время ведутся работы по ликвидации последствий ЧП. Проведена дегазация поверхности дороги.

Как проинформировал главный врач Центральной районной больницы Олег Штогрин, с 30 апреля в медицинские учреждения обратились 5 человек, которые связывали ухудшение своего здоровья с произошедшим ЧП.

Согласно данным заведующей Шосткинским горрайонным отделом Сумского областного лабораторного центра Госсанэпидслужбы Ирины Хамицевич, в пробах грунта, которые были отобраны до начала работ по дегазации, есть превышение содержания хлорорганических пестицидов.

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На заседании исполкома было сообщено, что в емкостях на предприятии, откуда вывозился химикат, выявлен гептил. По предварительным анализам, он обнаружен и на несанкционированной свалке на окраине города.

Врио начальника городского отдела милиции Татьяна Скрипка заверила, что все виновные в происшествии будут наказаны. По ее словам, человеку, причастному к совершению преступления, будет вынесено сообщение о подозрении.

Местные власти обратились в областную комиссию с просьбой предварительно признать происшествие в Шостке чрезвычайной ситуацией государственного уровня.