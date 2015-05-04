У побережья Коста-Рики затонуло грузовое судно с токсичными химикатами

Власти Коста-Рики объявили зоной бедствия около сотни километров тихоокеанского побережья, после того как неподалеку от курортного города Пунтаренас затонуло грузовое судно, перевозившее токсичные химикаты, передает Русская служба Би-Би-Си.

На борту судна находилось почти 200 тонн аммиачной селитры, которая используется при изготовлении удобрений и взрывчатых веществ.

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Комиссия по чрезвычайным ситуациям Коста-Рики призвала местных жителей и туристов, находящихся в зоне бедствия, избегать купания в море и не ловить рыбу - до тех пор, пока не будут обнародованы результаты анализа состояния прибрежных вод, морской флоры и фауны.