Разлив неизвестного химического вещества не угрожает жизни и здоровью жителей Шостки - ГСЧС

Об этом УНИАН сообщили сегодня в пресс-службе управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Согласно сообщению, в соответствии с протоколом замера атмосферного воздуха химической лабораторией Межрегионального центра быстрого реагирования (г. Ромны) ГСЧС от 1 мая, в консистенции неизвестного происхождения концентрация хлора, аммиака, сероводорода, горючих газов составляет 0,0 мг на кубический метр.

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«Протокол №1-3 Сумского областного лабораторного центра Госсанэпидслужбы Украины от 01.05.2015 года, на момент проведения исследований проб атмосферного воздуха в г. Шостка, по ул. Фабричной, на содержание остаточных количеств хлорорганических пестицидов, концентрация исследуемых веществ в пробах соответствовала требованиям гигиенических нормативов. Образцы отобранных норм атмосферного воздуха соответствуют требованиям 8.8.1.2.3.4-000-2001 «Допустимые нормы концентрации, количества и уровни содержания пестицидов в сельскохозяйственном сырье, пищевых продуктах, воздухе рабочей зоны, атмосферном воздухе, воде водоемов, почве», – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в г. Шостка Сумской области по факту загрязнения окружающей среды неизвестным химическим веществом с целью установления степени опасности этого вещества для людей и окружающей среды, а также виновников этого события, 1 мая милиция открыла уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 239 (загрязнение или порча земель) Уголовного кодекса Украины.

Согласно сообщению сектора связей с общественностью УМВД Украины в Сумской области, в милицию поступило сообщение от местной жительницы о том, что в одном из микрорайонов, на отрезке дороги длиной почти 5 километров, рассыпан неизвестный химикат с резким запахом. На место выехали следственно-оперативная группа и спасатели ГСЧС, которые установили, что данное химическое вещество высыпалась из автомобиля, когда его вывозили за пределы предприятия. Работники санэпидемстанции и спасатели взяли пробы почвы и воздуха, а также провели мероприятия по нейтрализации вредного воздействия данного вещества на среду.

«Данное событие вызвало значительный общественный резонанс. Поэтому руководство областного управления и городского отдела милиции взяло этот вопрос на личный контроль. На месте происшествия выставлены милицейские посты, а работники ГАИ рекомендуют водителям направить свой маршрут в объезд указанного участка автодороги. На экспертизу направлены взятые пробы вещества, почвы и воздуха. По результатам экспертного исследования будет установлена степень опасности этого вещества для людей и окружающей среды», – заявила и.о. начальника Шосткинского горотдела милиции Татьяна Скрипка.