Калифорния вводит жесткие ограничения на парниковые газы

В заявлении губернатора говорится, что это решение является самой решительной мерой, принятой властями где-либо в Северной Америке, в области снижения выбросовпарниковых газов, сообщает Русская служба ВВС.

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Калифорния, которая обладает развитым сельским хозяйствам, переживает сильную засуху, которая продолжается уже четыре года.