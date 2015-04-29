Калифорния вводит жесткие ограничения на парниковые газы
20:54, 29 апреля 2015Уменьшение выбросов
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Губернатор штата Калифорния Джерри Браун подписал указ о снижении в течение ближайших пяти лет допустимого уровня выброса парниковых газов до 40% от уровня 1990 года.
В Калифорнии решили бороться с парниковыми газами / econet.ru
В заявлении губернатора говорится, что это решение является самой решительной мерой, принятой властями где-либо в Северной Америке, в области снижения выбросовпарниковых газов, сообщает Русская служба ВВС.
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Калифорния, которая обладает развитым сельским хозяйствам, переживает сильную засуху, которая продолжается уже четыре года.
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