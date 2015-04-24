Украинские потребители отдают предпочтение экологически ответственным брендам - исследование

Соответствующие данные содержатся в глобальном исследовании компании GfK.

Причем указывают на преимущество экологических брендов и компаний в равной степени как мужчины (80% респондентов), так и женщины (81% респондентов).

В то же время 67% украинских потребителей признают, что чувствуют себя виновными в нанесении вреда экологии.

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Кроме того, 78% потребителей отметили, что покупают только те продукты, которые отвечают их убеждениям, ценностям и идеалам: 80% женщин согласилось в целом, 32% - полностью, тогда как 75% мужчин согласились в целом, а 25% - полностью.

Как сообщал УНИАН, Министерство экологии и природных ресурсов Украины планирует в ближайшее время направить 14 млн евро гранта Германии на обновление и улучшение инфраструктуры карпатских заповедников.

Ранее также сообщалось, что ученые изобрели способ делать шины и изоляционные ленты из растительных масел.

Справка УНИАН. В рамках этого исследования компания GfK провела опрос среди более 28000 человек в возрасте от 15 лет в 23 странах мира, это: Аргентина, Австралия, Бельгия, Бразилия, Великобритания, Индия, Индонезия, Испания, Италия, Канада, Китай, Мексика, Германия, Польша, ЮАР, Южная Корея, Россия, США, Турция, Украина, Франция, Швеция, Япония. Опросы проводились онлайн или методом личных интервью летом 2014 года.