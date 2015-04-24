В Киеве проходит экологический Форум "Окружающая среда для Украины"

Особый размах мероприятию, как предполагалось, должна была придавать поддержка со стороны Кабинета министров и Министерства экологии и природных ресурсов, написал на своей странице в соцсети Ярослав Задесенец из Ассоциация Зеленых Украины.

Ожидалось, что основными разделами на выставке среди прочих будут представлены программы экологической политики страны, управления отходами, их утилизация и переработка, охрана атмосферного воздуха, альтернативная энергетика и биотопливо, органическое земледелие и экологически чистые продукты, водные ресурсы, леса и лесопользования. Возможно, кое-кто из экологов в своих смелых мечтах стал ожидать настоящего прорыва в экологическом сознании украинцев.

Однако реальность разрушила все радужные ожидания. Самым главным впечатлением из увиденного стало то, что тема экологии в современной Украине мало популярна и практически никому не интересна. Представьте себе, на все про все, в огромном по площади зале было выставлено едва ли более 20- ти стендов, посвященных эко-тематике. Так сказать «идеологическая направленность» большинства из них конкретно упиралась в коммерцию…Производители продуктов и посреднические структуры, которые за определенную мзду с легкостью берутся решить любые вопросы в разрешительной системе и не только, стали чуть ли не единственными представителями всего зеленого движения Украины на нынешнем экофоруме.

Откровенно разочаровало также мизерное количество посетителей выставки. Что, к сожалению, лишний раз в полной мере подтвердило тезис о безразличии и апатичности большинства наших сограждан к вопросам экологии. А значит, у всех без исключения организаций, посвятивших себя борьбе за чистоту окружающей среды, впереди непочатый край работы.