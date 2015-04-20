За загрязнение воздуха с предприятия суд решил взыскать штраф
12:56, 20 апреля 2015Уменьшение выбросов
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В Донецкой области за загрязнение воздуха из ВП "Шахта им. Димитрова" ГП "Красноармейскуголь" взыскано 2,5 млн грн .
Сумма штрафа составляет 2,5 млн грн / bigpicture.ru
Таким образом Хозяйственный суд Запорожской области удовлетворил иск прокурора города Димитрова к ВП "Шахта им. Димитрова" ГП "Красноармейскуголь" о взыскании ущерба, причиненного государству в результате загрязнения атмосферного воздуха, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.
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В ходе судебного рассмотрения дела установлено, что предприятием в нарушение требований закона "Об охране атмосферного воздуха" осуществлялись сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.
Сумма вреда, подлежащая возмещению по решению хозяйственного суда составляет 2,5 млн грн.
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