В Умани в рамках проекта ООН построят котельные на биотопливе

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасской областной госадминистрации, на этой неделе Уманский горсовет подписал Меморандум о партнерстве с Программой развития ООН.

Читайте такжеКиев сможет экономить около 15 млн кубометров газа за счет сжигания мусораКотельные, которые установят в городе, будут обеспечивать теплом общеобразовательные школы №1 и №9, а также детсад. Уже заложены фундаменты под котельные. Биотопливо для котельных будет поставлять одно из уманских предприятий, которое производит соломенные пеллеты.