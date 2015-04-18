В Умани в рамках проекта ООН построят котельные на биотопливе
19:11, 18 апреля 2015Уменьшение выбросов
1407
В городе Умань Черкасской области в рамках проекта ООН «Развитие и коммерциализация биоэнергетических технологий в муниципальном секторе в Украине» бесплатно установят три котельные, работающие на твердом биотопливе.
В Умани появятся котельные на биотопливе \ Фото УНИАН
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасской областной госадминистрации, на этой неделе Уманский горсовет подписал Меморандум о партнерстве с Программой развития ООН.
Читайте такжеКиев сможет экономить около 15 млн кубометров газа за счет сжигания мусораКотельные, которые установят в городе, будут обеспечивать теплом общеобразовательные школы №1 и №9, а также детсад. Уже заложены фундаменты под котельные. Биотопливо для котельных будет поставлять одно из уманских предприятий, которое производит соломенные пеллеты.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter