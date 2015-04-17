Ученые изобрели способ делать шины и изоленты из растительных масел

Полиуретан обладает исключительно высокой прочностью и коррозионной устойчивостью, однако, сегодня он производится в основном из продуктов переработки нефти, и исследователи решили найти более экологически чистую альтернативу этому продукту. Об этом сообщает ozemle.net.

Исследовательская группа во главе с профессором Майклом Кесслером разработала новый метод, который использует именно растительные масла для создания материалов с широким спектром гибкости, жесткости и формы. Как объясняют ученые, растительные масла являются недорогими, доступными, возобновляемыми источниками, которые могут быть генетически модифицированы.

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В своем исследовании ученые экспериментировали с оливковым, рапсовым, льняным и касторовым маслами, а также с маслом из виноградных косточек. Для производства полиуретана они не использовали растворитель или катализатор, а просто объединили два типа химических соединений в реакции.

Именно это вещество, как считают исследователи, и является ключевым в создании нового био-полиуретана. При использовании льняного масла материал получается более жестким, а другие масла, например, оливковое масло, делают материал более гибким и податливым.