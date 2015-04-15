В Greenpeace заявили о риске экологической катастрофы из-за затопления траулера РФ вблизи Испании

Об этом заявил представитель испанского отделения Greenpeace Хулио Бареа, передают РИА Новости.

"Решение отбуксировать судно в открытое море — это не был лучший выход. Любую операцию в открытом море, очень сложно проводить с технической точки зрения. Корабль утонул на глубине 2400 метров — так говорят, у нас пока нет официальной письменной информации. На такой глубине фактически нереально откачать топливо", — заявил Бареа.

"На такую глубину невозможно опустить человека. С технической точки зрения провести эту операцию будет крайне сложно. К тому же затраты будут огромными", — добавил он.

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"Самое логичное было отправить судно "Олег Найденов" в "защищенную" часть моря, ближе к берегам. Операции по ликвидации огня проводить рядом с берегом было бы проще, чем в открытом море. В этой ситуации мы можем столкнуться с аналогичной ситуацией, как в случае с "Престижем", — считает представитель Greenpeace.

На судне "Олег Найденов" находится около 1,5 тысяч тонн горючего. На месте катастрофы находится буксир "Пунта Салинас", который отслеживает ситуацию. Он пока не зафиксировал утечку горючего. В операции также принимают участие самолет Sasemar 305, судно Miguel de Cervantes, предназначенное для ликвидации последствий загрязнения, и поисково-спасательное судно Guardamar Talia. Координацией работ занимается правительство Испании.

Российский траулер "Олег Найденов" затонул в 15 морских милях от Канарских островов. Возгорание и сильное задымление в машинном отделении судна, на борту которого находились 72 человека, произошло в субботу вечером. Весь экипаж был эвакуирован, никто не пострадал.