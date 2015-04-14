Суд начал рассматривать иск экологов к Нидерландам

В иске содержится требование обязать правительство сократить к 2020 году на 25-40% уровень вредных выбросов по сравнению с показателями 1990 года, передает Би-би-си. Это первый в мире коллективный иск такого рода. Он был подан в 2014 году экологической организацией Urgenda.

Заявители считают, что суд имеет право рассматривать подобные иски.

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Свою позицию они основывают на том факте, что Верховный суд Нидерландов неоднократно признавал юридическую ответственность властей за непринятие мер по предотвращению ожидаемых событий, которые могут нанести вред стране. К этой категории событий заявители относят и отказ сократить выбросы.