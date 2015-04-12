В Австрии готовятся к первому "зеленому" Евровидению

Юбилейное, 60-е Евровидение, которое пройдет в Австрии, объявлено первым сертифицированным экологически чистым международным мероприятием - Green Event.

Об этом рассказал на пресс-конференции в Москве директор по связям с общественностью австрийской телерадиокомпании ORF, которая будет освещать конкурс, сообщает Travel.ru.

Размещение участников только в "зеленых" отелях, освещение сцены, кейтеринг, минимум отходов, экологически чистая утилизация мусора и транспортное сообщение - все это делается в рамках Green Event.

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Конкурс пройдет в многоцелевом крытом стадионе "Винер Штадтхалле" (Wiener Stadthalle) - крупнейшей концертной площадке Австрии, способной принять 12 тысяч зрителей. При оформлении сцены задействованы только экологичные светодиодные светильники.