В Индии приостановили регистрацию и заморозили счета Greenpeace

Как говорится в докладе, работа Greenpeace «представляет угрозу национальной экономической безопасности». Все семь счетов индийского отделения организации в местных банках заморожены — таким образом, активисты лишились финансирования из-за рубежа. Об этом сообщает Lenta.ru.

По данным индийских спецслужб, активную поддержку антигосударственной деятельности местного отделения Greenpeace оказывала Великобритания: представители движения выступали на официальных слушаниях в британском парламенте, а также вели антигосударственную пропаганду в британских СМИ. Кроме того, в последние годы ряд граждан Соединенного Королевства посетили офисы Greenpeace India, где помогали координировать акции протеста.

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В штаб-квартире Greenpeace India заявили, что не в курсе решения МВД. Регистрация приостановлена на полгода, и у организации есть месяц на то, чтобы подать протест.

Greenpeace India, являющаяся отделением Greenpeace International, проводит кампанию за закрытие угольных ТЭЦ Индии, в том числе пытаясь надавить на официальный Дели при помощи международных институтов.