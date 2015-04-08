В Европе не все так безоблачно, как кажется - эколог

Об этом рассказал эколог Ярослав Задесенец.

"Конечно, экологический "бум" 80-х, в разных европейских странах способствовал улучшению "зеленых" стандартов и безусловно заставлял разные политические силы так или иначе включать в свои предвыборные программы "зеленые" пункты. Однако, коммерческий интерес и жадность, пока что, брали верх над здравым смыслом и в высокоразвитых странах", - написал он, комментируя данные проведенного в марте 2015 г. социологического исследования компании "TNS в Украине", заказанного Ассоциацией Зеленых Украины, согласно которому 95% украинцев волнуют проблемы охраны окружающей среды.

В качестве примера таких проблем он привел загрязненность воздуха в Великобритании, рек Центральной Европы, прибрежных зон Северного и Балтийских морей и ядерную безопасность Европы в целом.

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Согласно исследованию, около 87% украинцев считают экологические вопросы крайне важными, 95,5% согласны с тем, что они должны обсуждаться и приниматься с обязательным участием гражданского общества, согласно исследованию.

При этом в Европе более 80% граждан считают экологические вопросы важными и более 90% убеждены, что в их решении должно активно участвовать гражданское общество, говорилось на пресс-конференции в УНИАН, которую провели АЗУ, Всеукраинское общественное объединение "Сделаем Украину чистой" и Общественный комитет национальной безопасности Украины.