WWF призвала Канаду убрать баржу с мазутом от берегов Чукотки

Об этом сообщают РИА Новости.

В декабре 2014 года канадская самоходная баржа Natl II без экипажа с 3,6 тоннами топлива на борту, дрейфовавшая вдоль северного побережья Канады и Аляски, вошла в российские пределы Чукотского моря.

"Необходимость операции по транспортировке потерявшего управление судна становится очевидной с учетом приближения летнего сезона. Если сейчас баржа скована льдами, то когда они сойдут, судно может быть выброшено на российский берег. При этом баржа находится в непосредственной близости от мыса Ванкарем, где расположены ключевые местообитания тихоокеанского моржа", — заявил руководитель программы по экологической политике топливно-энергетического комплекса WWF России Алексей Книжников.

Читайте такжеНа нефтяном месторождении на Сахалине произошла авария, нефть разлилась на тысячи квадратных метров

По мнению фонда, баржа создает угрозу экологической безопасности региона. В этой связи WWF России и WWF США направили совместное обращение в Northern Transportation Company, канадскую компанию, владеющую оставленной экипажем баржей.