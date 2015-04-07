Цунами 2011 года в Японии выбросило в атмосферу вещества, разрушающие озон

Благодаря строгим правилам строительства, землетрясение силой 9 баллов практически не затронуло здания. Но землетрясение вызвало цунами, которое пронеслось через прибрежные города и деревни, разрушив около 300000 зданий, сообщает xata.co.il.

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Поврежденная изоляция, разбитые холодильники, кондиционеры и электрические приборы выпустили в атмосферу 7275 тонн галогеноуглеродов. Выброс галогеноуглерода вырос на 91 процент по сравнению с обычным уровнем на следующий год после землетрясения. Об этом говорят результаты исследования японского Национального института исследования окружающей среды.

Шесть галогеноуглеродов, которые измерялись в ходе исследования, это группа веществ, которые атакуют озоновый слой Земли и могут внести свой вклад в глобальное потепление. Среди галогеноуглеродов – запрещенные газы, например, хлорофторокарбонат (CFC) и гидрохлорофлороуглерод (HCFC), которые уже не используются.