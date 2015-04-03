Цюрих признали городом с самым чистым в Европе воздухом

Цюрих занял лидирующую позицию в рейтинге европейских городов с самым чистым воздухом. Швейцарский город отметили за его приверженность политике сокращения загрязнения воздуха выхлопными газами от автомобилей, продвижение более экологичных видов транспорта, а также за низкий уровень загрязненности воздуха.

Второе место рейтинга заняла датская столица, отмечает Euromag со ссылкой на The Local.

«И в Цюрихе, и в Копенгагене, количество автомобилей существенным образом сократилось. Были введены ограничения на использование автомобилей с высоким уровнем загрязнения воздуха таких как, дизельные авто, грузовые и строительные машины», - отмечает ЕЕА.

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В пятерку лучших также вошли такие европейские столицы как Вена, Стокгольм и Берлин.

В конце списке оказались Лиссабон и Люксембург, чьи усилия по борьбе с загрязнением воздуха были признаны недостаточными.