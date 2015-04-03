Greenpeace обвинил ряд модных брендов в загрязнении окружающей среды
12:49, 03 апреля 2015Уменьшение выбросов
141
Международная экологическая организация в результате исследования пришла к выводу, что предприятия, выпускающие продукцию высокой моды, выделяют широкий спектр вредных веществ.
REUTERS
Заводы в китайских городах Тяньцзинь и Линьцзян работают на сферу высокой моды, производя одежду всемирно известных брендов, сообщают Метеовести.
При этом экспертам Greenpeace не удалось выделить в худшую сторону какие-то определенные бренды, потому что выбросы производят гигантскими промышленными кластерами, обслуживающими многие известные фирмы.
Читайте такжеАктивисты Greenpeace заблокировали буровую платформу «Газпрома» в Голландии
Стремясь привлечь внимание к этой проблеме и воззвать к совести модных гигантов, Greenpeace устроил фотосессию, в каждом кадре которой фэшн-индустрия пересекается с выбросами вредных веществ в окружающую среду.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter