Greenpeace обвинил ряд модных брендов в загрязнении окружающей среды

Заводы в китайских городах Тяньцзинь и Линьцзян работают на сферу высокой моды, производя одежду всемирно известных брендов, сообщают Метеовести.

При этом экспертам Greenpeace не удалось выделить в худшую сторону какие-то определенные бренды, потому что выбросы производят гигантскими промышленными кластерами, обслуживающими многие известные фирмы.

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Стремясь привлечь внимание к этой проблеме и воззвать к совести модных гигантов, Greenpeace устроил фотосессию, в каждом кадре которой фэшн-индустрия пересекается с выбросами вредных веществ в окружающую среду.