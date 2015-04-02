В Николаеве милиция расследует выброс канализационных отходов в бассейн Южного Буга

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Николаевской области, уголовное производство начато 30 марта, прокуратура Корабельного района Николаева осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве.

«Установлено, что 30 марта из канализационного коллектора, расположенного на ул. Фонтанной, 147, неустановленными лицами осуществлен выброс отходов на земельный участок возле реки Витовка», - сообщили в прокуратуре.

Уголовное производство начато по ч.1 ст. 239 УК Украины (загрязнение или порча земель). Размер причиненного окружающей среде ущерба устанавливается.

Читайте такжеВ Одессе на двух пляжах обнаружен выброс нефтепродуктов«Сейчас проводятся необходимые следственные действия», - сообщает пресс-служба прокуратуры области.

При этом николаевские СМИ со ссылкой на местных жителей сообщают, что 30 марта в течение более 6-ти часов сотни тонн нечистот были сброшены в р. Витовка на ул. Фонтанной, 147, также иллюстрируя публикации подтверждающими фото - и видеоматериалами.

По их данным, аварийная бригада "Николаевводоканала" на место происшествия не выехала, несмотря на вызов местных жителей, которые после фиксации факта сотрудниками милиции самостоятельно перекрыли вентиль трубы, из которой сбрасывались отходы.