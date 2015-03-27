Литва рассмотрит возможность выделения средств на саркофаг над ЧАЭС

Об этом заявил премьер-министр Литвы Альгирдас Буткявичюс, сообщает Украинская правда со ссылкой на издание Verslo Zinios.

Канцлер Германии Ангела Меркель пригласила Литву к участию в строительстве саркофага над четвертым блоком АЭС.

Буткявичюс поблагодарил Меркель за инициативу воплотить проект до конца 2017 года и отметил, что Литва рассмотрит возможность выделения средств на саркофаг.

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"Это важный проект для Литвы. В 2011 году мы выделили на него 10 тыс. евро, в этом году также рассмотрим возможность выделения средств", - сказал литовский премьер.

Раньше Германия призвала страны "большой семерки" выделить 165 млн евро на строительство саркофага.

Сама Германия приняла решение о выделении дополнительно 18 млн евро для возведения объекта.