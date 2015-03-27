Американские студенты разработали звуковой огнетушитель

Двое американских студентов-инженеров построили огнетушитель, способный погасить пламя с помощью звука: низкие частоты отделяют топливо от кислорода. О приборе рассказывает The Washington Post, сообщает Lenta.ru.

Студенты Университета Джорджа Мейсона сконструировали аппарат на собственные деньги (около 600 долларов). Он состоит из собственно огнетушителя и рюкзака с элементами питания. Сначала студенты экспериментировали с большими колонками и высокими частотами, но в итоге лучший результат показали басы: частота в 30-60 герц.

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Волна давления от звука «возбуждает» воздух, что позволяет эффективно отделять кислород от топлива. В частности, акустическое поле увеличивает скорость движения воздуха вокруг пламени. Чем выше эта скорость, тем тоньше становится пограничный слой пламени, и становится легче прервать процесс сгорания.

Сета Робертсона (Seth Robertson) и Вьета Трана (Viet Tran) на создание гаджета вдохновил видеоролик Агентства по перспективным оборонным научно-исследовательским разработкам США (DARPA), где две мощных звуковых волны тушили огонь. Однако, в отличие от военных, студенты смогли реализовать эту идею в компактном аппарате. От стандартных огнетушителей его выгодно отличает отсутствие токсичных химикалий. Кроме того, он избавляет здания от ущерба, наносимого водой.

До выхода аппарата в массовое производство необходимо его усовершенствовать: пока прибор успешно борется лишь с небольшими очагами возгорания. В будущем изобретатели планируют устанавливать звуковые огнетушители на беспилотниках, парящих над лесными пожарами — низкочастотные звуки будут снижать интенсивность пламени и тем самым облегчать работу пожарным.