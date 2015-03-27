Украина снизила импорт автомобилей больше чем в два раза

Объем импорта автотранспортных средств в Украину в январе текущего года сократился по сравнению с аналогичным показателем прошлого года в 2,3 раза - до 4,439 тыс. единиц и в денежном эквиваленте составил 65,8 млн долл., сообщает ассоциация автопроизводителей "Укравтопром".

Согласно сообщению, наибольшую часть в январском автоимпорте заняли легковые автомобили, которых было ввезено 3 158 шт. на сумму 51,7 млн долл.

Основными поставщиками легковых автомобилей в январе были страны Европейского Союза с результатом 64% от общего объема импорта авто, Япония - 13% и Турция - 7 %.

Январский результат в части импорта коммерческих автомобилей составил 1,241 тыс. шт. на сумму 13,1 млн долл. В этом сегменте автоимпорта около 85% автомобилей были ввезены из ЕС.

Поставки автобусов из-за рубежа составили 40 единиц стоимостью 491 тыс. долл. География поставок автобусов в Украину в отчетном месяце ограничилась Евросоюзом.

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В то же время на экспорт из Украины было поставлено 175 единиц автотранспортных средств, таможенная стоимость которых составила 3,1 млн долл. При этом легковых автомобилей экспортировано 58 шт. на сумму 526,1 тыс. долл., коммерческих авто – 110 шт. на 2,4 млн долл., автобусов – 7 шт. на 223,8 тыс. долл.

Как сообщал УНИАН, в январе 2014 года Украина импортировала 10,191 авто на сумму 176 млн долл.

В 2014 году импорт автомобилей в Украину сократился более чем в 2 раза - до 146,5 тыс., а таможенная стоимость авто составила более 1,6 млрд долл.

Украинский рынок легковых автомобилей в прошлом году сократился в 2,2 раза – до 97 тыс. авто.