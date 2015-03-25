Загрязнение воздуха повышает риск инсультов - ученые
14:37, 25 марта 2015Уменьшение выбросов
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Загрязнение воздуха связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний.
REUTERS
По словам ученых, даже незначительное повышение уровня загрязнения сопровождалось увеличением количества инсультов - особенно в странах с низким и средним уровнем доходов, пишет Русская служба Би-би-си.
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Их работа базируется на более ранних исследованиях связи загрязнения воздуха с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Британские ученые говорят, что хотя экологическая ситуация в развитых странах лучше, существенные риски все же сохраняются.
Ранее УНИАН сообщал, что мэр Пекина признал, что город не пригоден для жизни из-за смога.
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