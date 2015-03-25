Загрязнение воздуха повышает риск инсультов - ученые

По словам ученых, даже незначительное повышение уровня загрязнения сопровождалось увеличением количества инсультов - особенно в странах с низким и средним уровнем доходов, пишет Русская служба Би-би-си.

Читайте такжеВ Париже из-за смога ограничили движение автомобилей

Их работа базируется на более ранних исследованиях связи загрязнения воздуха с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Британские ученые говорят, что хотя экологическая ситуация в развитых странах лучше, существенные риски все же сохраняются.

Ранее УНИАН сообщал, что мэр Пекина признал, что город не пригоден для жизни из-за смога.