В Украине создали Госслужбу по безопасности на транспорте

Кабинет министров Украины утвердил положение о создании нового органа – Государственной службы по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность).

Соответствующее постановление правительства №103 от 11 февраля опубликовано в газете «Урядовый курьер».

Согласно постановлению, Укртрансбезопасность является центральным органом исполнительной власти, деятельность которого координируется Кабмином через министра инфраструктуры и который реализует государственную политику в сфере безопасности на автотранспорте общего пользования, городском электротранспорте, железнодорожном, морском и речном (кроме сферы безопасности мореходства судов флота рыбного хозяйства).

В подчинении нового органа находится Государственная специальная служба транспорта Украины (Госспецтрансслужба).

Укртрансбезопасность, в частности, осуществляет контроль за соблюдением требований законодательства на автомобильном, городском электротранспорте, железнодорожном, морском и речном транспорте; осуществляет контроль за соблюдением требований относительно предотвращения загрязнений окружающей среды данными видами транспорта.

Также новая госслужба осуществляет лицензирование хозяйственной деятельности по предоставлению услуг по перевозке пассажиров, опасных грузов и багажа, а также контролирует соблюдение лицензионных условий.

Главу новой Госслужбы по безопасности на транспорте, согласно постановлению, назначает на должность и увольняет с нее Кабмин по представлению премьер-министра, внесенному на основании предложений министра инфраструктуры.

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Глава Укртрансбезопасности имеет двух заместителей, в том числе одного первого зама; структуру аппарата службы утверждает глава органа по согласованию с министром инфраструктуры.

В свою очередь, в комментарии УНИАН заместитель министра инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что кандидатура на данную должность министром пока еще не подана.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2014 года Кабинет министров начал реорганизацию Государственной инспекции по безопасности на наземном транспорте (Укртрансинспекция) и Государственной инспекции по безопасности на морском и речном транспорте (Укрморречинспекция) путем их слияния и создания единого ведомства – Государственной службы Украины по безопасности на транспорте.