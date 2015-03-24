Китай закроет последнюю работающую в Пекине угольную электростанцию

Пекин, загрязненность в котором превысила в 2014 году более чем в 2 раза допустимый властями Китая уровень, закроет последнюю угольную электростанцию в 2016 году, передает «Газета.Ru».

Читайте такжеКитай уважает территориальную целостность Украины - премьер КНРУстановка, принадлежащая корпорации China Huaneng, производит 845 МВт. В 2014 году была закрыта одна угольная электростанция в китайской столице, на прошлой неделе прекратили работу еще две.

Закрытые предприятия будут заменены на газовые электростанции, способные произвести в 2,6 раз больше энергии, чем угольные.

Такие шаги предпринимаются с целью выполнения правительственных реформ по улучшению экологической обстановки в стране. В настоящее время на долю Китая приходится почти половина общего мирового потребления угля. К 2017 году Пекин планирует сократить ежегодное потребление угля на 13 млн т.