В Париже из-за смога ограничили движение автомобилей

Над Парижем и столичным регионом уже неделю фиксируют повышенный уровень концентрации вредных для здоровья взвешенных частиц PM10, передает ТАСС.

Из-за смога власти города пошли на решительные меры, ограничив с понедельника движение автотранспорта в соответствии с системой четных-нечетных номеров. Таким образом, на дороги столицы 23 марта смогут выехать лишь автовладельцы, номера машин которых оканчиваются на нечетное число.

Решение это давалось непросто - парижская мэрия еще в четверг начала бить тревогу, обращаясь к правительству с просьбой разрешить ввести особый транспортный режим, однако из-за различных соображений Матиньонский дворец медлил с ответом. Тем временем, городские власти ввели бесплатный проезд на наземном общественном транспорте, отменили плату за пользование велосипедами прокатной сети "Велиб" и электромобилями аналогичной системы "Отолиб". Также была ограничена на 20 км/ч максимально допустимая скорость на всех дорогах столичной агломерации.

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После продолжительных раздумий кабинет министров дал добро на ограничение автомобильного движения в Париже. Исключение сделано для такси, строительных грузовиков, электромобилей. К такой мере власти прибегают в третий раз в истории - ранее аналогичный режим вводился из-за устойчивого смога в 1997 и 2014 годах.

За обеспечением соблюдения нового правила будут строго следить полицейские патрули. Всего для контроля мобилизованы 750 сотрудников правоохранительных органов, которые распределены по сотне наблюдательных позиций на улицах города.

Пока особые меры введены на один день. Решение о возможном продлении специальной схемы движения автотранспорта будет приниматься во второй половине дня по результатам замеров уровня загрязнения воздуха и с учетом метеопрогноза на вторник.

Ранее УНИАН сообщал, что мэр Пекина признал, что город не пригоден для жизни из-за смога.