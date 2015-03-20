В США предлагают превращать тела усопших в удобрение (фото)

В Сиэтле (штат Вашингтон) предложили новый экологически чистый способ похорон: башни, где трупы превращаются в компост (органическое удобрение). Согласно проекту Urban Death Project, семьи усопших будут возлагать их тела на верхний этаж башни, а через шесть недель получать часть образовавшегося продукта для семейного сада (остальные удобрения будут передаваться национальным паркам). Сбор средств на реализацию проекта начинается на сайте Kickstarter, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Daily Mail.

Авторы проекта пишут о трехэтажной башне, где тела умерших отделены друг от друга слоями богатого углеродом компостного вещества. Родственники усопших заходят в специальную комнату вверху башни, где труп заворачивают в саван. После этого начинаются похороны: умершего опускают в «землю» из опилок и стружек. В течение полутора месяцев тело полностью разлагается и превращается в компост, утверждают авторы проекта. Система работает без перебоев: сверху кладут новые трупы, а снизу забирают удобрения.

«Проект Urban Death создает осмысленную, справедливую и экологически оправданную альтернативу современным способам захоронения. Это не просто способ превратить трупы в удобрения — это ритуал, который поможет попрощаться с теми, кого мы любим, и объединит нас с циклическим ритмом природы», — сообщается на сайте проекта.

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Сейчас в США есть только три легальных варианта обращения с телом умершего: погребение, кремация и передача трупа медицинским учреждениям. Проекту Urban Death придется преодолевать правовые затруднения, для чего потребуется организовывать специальные кампании на уровне отдельных штатов. В конце 2014 года основатель Urban Death Катрина Спейд (Katrina Spade) получила специальный грант 80 тысяч долларов от экологического фонда Echoing Green.