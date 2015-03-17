Эксперт раскритиковал заявление Чорновол о ненужности отмены налога на электромобили

«В Украине совсем нет электромобилей. Потому что, чтобы электромобили могли существовать, необходима сеть заправок, где электромобили могли бы заправляться. Я не знаю про такую сеть», — заявила нардеп Татьяна Чорновол в своем интервью, передает ua-green.org.

На вопрос журналиста могла бы способствовать развитию инфраструктуры для электромобилей отмена ввозной пошлины, нардеп ответила, что так не считает.

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«Я, например, очень хотела бы иметь электромобиль. Но чтобы я могла иметь электромобиль, в этой стране должен появиться сервис для этих автомобилей. В частности, этот автомобиль нужно заряжать от электросети. Я, например, живу под Киевом, в 15 км от Киева, под аэропортом Борисполь. У меня электросеть такая, что вечером не работает микроволновка, она просто не тянет. То есть, я не смогу иметь электромобиль, потому что я просто не смогу заряжать его дома», — прокомментировала Чорновол.

В связи с этим сопредседатель «Ассоциации Зеленых Украины» Александр Щербань отметил, что уровень осведомленности некоторых народных депутатов в вопросах энергоэффективности и экологичности крайне низок.

«К сожалению наши законодатели не то, что не заботятся об экологии нашей станы, они даже не интересуются вопросами ее сохранения. В то время, как цивилизованный мир переходит на электромобили с целью сохранения окружающей среды, наши народные депутаты даже не знают, что в Украине эксплуатируются автомобили на электродвигателях, и существует инфраструктура для заправки таких авто. Уже длительный период некоторые сети АЗС работают над оборудованием своих станций устройствами зарядки электромобилей, к тому же пока это бесплатный сервис. Очевидно, что такое наплевательское отношение к экологии отражается и на качестве законопроектов экологической направленности, которые сейчас появляются в Раде», — прокомментировал эксперт-эколог.

Напомним, в апреле прошлого года депутат предложил обнулить пошлину на электромобили.

В Украине последние годы активно развивается инфраструктура для электрозаправки таких автомобилей. Так, сеть компании Tesla Club Ukraine насчитывает 38 точек зарядки, которые покрывают пока небольшие потребности Украины. Кроме того, в 2014 году сеть АЗС OKKO открыла 34 электрозаправки по всей Украине.