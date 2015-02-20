Apple планирует выпустить электромобиль к 2020 году - СМИ

Американская компания Apple планирует начать производство электромобиля в 2020 году, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Агентство отмечает, что временные рамки определены конкуренцией производителя электроники с компаниями Tesla Motors и GM, каждая из которых планирует к 2017 году выпустить электромобиль стоимостью менее 40 тысяч долларов и запасом хода в 200 миль (примерно 320 км). Недавно Tesla Motors объявила, что в 2025 году увеличит число продаж до нескольких миллионов машин с нынешних 35 тысяч в год.

При этом агентство отмечает, что компания может продлить сроки разработки проекта или отказаться от реализации, если руководство Apple окажется недовольно прогрессом, отметили источники агентства, пишет Прайм.

Представитель Apple не прокомментировал новость о разработке автомобиля, отмечает агентство.

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Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с проектом, сообщало, что компания задействовала несколько сотен сотрудников для создания электрического транспортного средства под брендом Apple.