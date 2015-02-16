Украина освободила от спецпошлины гибридные автомобили

Украина решила отменить специальную ввозную пошлину для легковых автомобилей с двигателем внутреннего сгорания объемом от 1000 куб. см до 2200 куб. см, оснащенных гибридной силовой установкой (электродвигатель с приводом на колеса автомобиля).

Согласно сообщению Межведомственной комиссии по международной торговле, опубликованному в газете "Урядовый курьер", такое решение МКМТ приняла 12 февраля по результатам пересмотра своего решения от 28 апреля 2012 года, рассмотрев информацию Госагентства экологических инвестиций, Минэкономразвития и позицию отечественного производителя.

В частности, такие легковые авто с двигателем внутреннего сгорания объемом от 1000 куб. см до 2200 куб. см, оснащенные гибридной силовой установкой, классифицируются по кодам УКТВЭД 8703 22 10 00 и 8703 23 19 10.

По результатам рассмотрения данного решения, Межведомственная комиссия по международной торговле пришла к выводу, что неприменение специальных мер в отношении импорта в Украину отдельных марок легковых авто с гибридной силовой установкой не окажет негативного влияния на деятельность национального товаропроизводителя.

Решение вступило в силу со дня опубликования сообщения.

Как сообщал УНИАН, 28 апреля 2012 года Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о введении специальных пошлин на импорт автомобилей в размере 6,46% на автомобили с объемом двигателя больше 1000 куб. см, но не более 1500 куб. см, и 12,95% на автомобили с объемом двигателя больше 1500 куб. см, но не более 2200 куб. см.

Читайте такжеДоля б/у автомобилей на украинском рынке выросла в 4,5 разаРешение о введении спецпошлин было обнародовано только 14 марта 2013 года, спецпошлины были введены сроком на 3 года.

По решению МКМТ с 14 апреля 2014 года размер пошлины был снижен на треть (до 4,31% для авто с двигателями 1-1,5 л и 8,63% - с двигателями 1,5-2,2 л), а с 14 апреля 2015 года пошлина должна быть снижена втрое по сравнению с установленными первоначально (соответственно до 2,15% и 4,32%).

Всеукраинская ассоциация автоимпортеров и дилеров (ВАИИД) отмечала, что принятые меры не поспособствовали развитию украинской автопромышленности, так как темп сокращения автопроизводства и после введения спецпошлин остался на высоком уровне - 34%.