Песок на детских площадках в Днепре и Мариуполе содержит наибольшее количество тяжелых металлов среди промышленных городов – исследование

Исследование показало наличие свинца, цинка и других тяжелых металлов на детских площадках пяти городов Украины.

Песок на детских площадках в Днепре (Днепропетровская обл.) и Мариуполе (Донецкая обл.) среди пяти промышленных городов Украины имеет самое высокое содержание таких тяжелых металлов, как свинец и цинк.

Соответствующие результаты озвучил во время пресс-конференции автор исследования, представитель Химико-технологического института в Праге (Чехия) Марек Шир.

«Целью проекта было определить возможные места загрязнений в пяти промышленных городах Украины – Харькове, Днепре, Запорожье, Кривом Роге и Мариуполе. Речь идет о загрязнении тяжелыми металлами, причиной чего является работа комбинатов металлургической промышленности, а также других видах загрязнений. Мы сделали 88 заборов образцов, проанализировав донные отложения и песок на детских площадках, и обнаружили там такие загрязнения, как тяжелые металлы, нефте-углеводородные и другие загрязняющие и угрожающие здоровью соединения. Это является результатом работы разных промышленных предприятий. Также мы выявили стойкие органические загрязнители, вмещающие хлор или его соединения», - рассказал Шир.

По его словам, конечным итогом исследования стало подтверждение наличия органических загрязнений и тяжелых металлов, что представляет угрозы человеческому здоровью.

«В донных отложениях присутствуют тяжелые металлы, как цинк, кадмий, причиной последнего является производство угля. Также был найден мышьяк, который даже в малых дозах может вызывать рак. Повышенные уровни таких загрязнений были обнаружены в Харькове и Запорожье», - констатировал автор проекта.

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Кроме того, исследование показало наличие свинца, цинка в песке на детских площадках. При этом во многих пробах загрязнения превышали норму.

«Поскольку в Украине нет определенных критериев по качеству песка при его добыче из песчаных карьеров, то трудно было сказать точно об источниках загрязнения. Но, поскольку в Днепре и Мариуполе мы обнаружили самый высокий уровень загрязнения, то можно сказать, что в этих городах на детских площадках есть наибольший риск для здоровья детей», - констатировал Шир.

Он подчеркнул, что в 12 пробах донных отложений превышены нормативы по уровню загрязнения – в некоторых местах до десяти раз. В целом, самыми загрязненными городами оказались Харьков и Запорожье.

«Вблизи промышленных предприятий самый высокий уровень загрязнения. Но значительные источники загрязнения мы обнаружили и в других местах. Поэтому нужны дальнейшие исследования возможных путей попадания загрязнений в эти участки.

Есть большая роль частных компаний, правительства и различных учреждений, которые должны принять такие срочные меры, как замена песка на детских площадках. Также нужно внедрять и использовать лучшие технологии по очистке вод и донных отложений», - отметил эксперт.

Как сообщал УНИАН, в октябре Верховная Рада приняла в первом чтении стратегию государственной экологической политики Украины до 2030 года.