Названы самые экологичные страны мира: Украина лидирует среди постсоветских государств

На первых местах в рейтинге экологичности стран мира - Швеция, Марокко и Литва.

Украина лидирует среди постсоветских государств в рейтинге уровня экологичности стран мира.

Об этом свидетельствуют результаты исследования немецких экологических организаций Germanwatch и NewClimate Institute, опубликованного сегодня, сообщает Deutsche Welle.

На первых местах в рейтинге - Швеция, Марокко и Литва. Все три страны набрали более 70 из 100 пунктов, которые присваивались с учетом таких факторов, как выхлоп создающих парниковый эффект газов, использование возобновляемых источников энергии, потребление электроэнергии и общая степень активности в рамках национальной и международной климатической политики.

При этом лидер рейтинга Швеция (76,28 пункта) оказалась лишь на четвертой строчке, потому что в топ-3 не вошла ни одна из стран, так как, по мнению экспертов, они "не прилагают достаточных усилий для предотвращения опасного изменения климата".

При составлении рейтинга учитывались данные 56 стран, а также в целом Евросоюза, который в свою очередь поднялся на пять позиций по сравнению с прошлым годом, оказавшись на 16-м месте с показателем 60,65 пункта.

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Среди постсоветских государств в рейтинге лидирует Украина, которая улучшила свой показатель на две позиции и заняла 18-е место (60,09 пункта). Благодаря низкому уровню выбросов парниковых газов и потребления энергии Украина в то же время оказалась на первой строчке в категории стран со средним уровнем экологичности. Однако эксперты отмечают, что это связано в большей степени с экономическим кризисом, вызванным, в частности, военным конфликтом.

Германия с показателем 55,18 пункта заняла 27-е место, опустившись на пять позиций по сравнению с прошлогодним рейтингом. Хотя в последние пять лет ФРГ увеличила долю возобновляемых источников энергии в энергетике, она остается одним из крупнейших потребителей бурого угля в качестве топлива, отмечают эксперты.

В свою очередь Россия оказалась в последней десятке - среди стран с очень низким уровнем экологичности. Заняв 52-е место с показателем 37,59 пункта, РФ поднялась по сравнению с прошлым годом всего на одну позицию.

Опубликование доклада приурочено к конференции ООН по защите климата, на которой он также был представлен. Конференция проходит в польском городе Катовице с 3 по 14 декабря, ее главные темы - сдерживание глобального потепления и адаптация к изменению климата.

Как сообщал УНИАН, ранее Минприроды составило рейтинг крупнейших врагов экологии среди украинских предприятий. Наиболее безжалостными загрязнителями окружающей среды Украины являются "Киевводканал", "Арселор Миттал Кривой Рог" и "Северный горно-обогатительный комбинат".