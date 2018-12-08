Плохой воздух убивает более миллиона индийцев в год – исследование

По разным исследованиям, загрязнение воздуха также врезает жителям Индии от 1,5 до 5 лет жизни.

По меньшей мере одна из 8 смертей в Индии может быть связана с загрязнением воздуха, согласно новым общенациональным исследованием. По данным исследования, опубликованного в журнале Lancet Planetary Health, в Индии больше людей умерли в результате загрязнения воздуха, чем от употребления табака.

Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на Washington Post.

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Исследование показало, что 77 % населения страны подвергаются воздействию вредных микрочастиц в воздухе, уровень концентрации которых превышает стандарты, установленные индийским правительством. Этот порог уже в четыре раза превышает предел, рекомендованный Всемирной организацией здравоохранения, отмечает Washington Post.

Загрязнение воздуха в Индии является сложным явлением, среди источников которого – выхлопные газы автомобилей, промышленные выбросы, строительная пыль и сжигание остатков растений. Использование древесины, древесного угля и сухого навоза для топлива и отопления также создает вредное загрязнения в сельских домах, поясняет издание.

Среди заболеваний, вызванных загрязнением воздуха – респираторные инфекции нижних дыхательных путей, хроническое воспалительное заболевание легких, сердечные приступы, инсульты, диабет и рак легких. По подсчетам, 1,24 миллиона смертей в прошлом году – или 12,5% от общего количества – могут быть связаны с загрязнением воздуха. По разным исследованиям, загрязнение воздуха также врезает жителям Индии от 1,5 до 5 лет жизни, информирует Washington Post.