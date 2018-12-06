Украина находится на 3 месте в Европе по темпам роста количества электромобилей (видео)

Рада освободила электрокары от НДС и акциза до 2022 года. 500-600 электромобилей ежемесячно выезжают на украинские дороги.

В Украине сейчас настоящий бум на экологичные машины на батареях.

Об этом говорится в сюжете "Спецкора". Их по нашим дорогам сейчас ездит уже более 5% от общего количества автомобилей. И эта цифра будет только расти, ведь парламент продлил льготы на растаможку электрокаров, которые действовали в 2018, еще на четыре года. Поэтому украинцам завозить такие машины из Европы очень выгодно.

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500-600 электромобилей ежемесячно выезжают на украинские дороги. Украина находится на 3 месте в Европе по темпам роста количества электромобилей, такая тенденция будет сохраняться и в дальнейшем.

Как известно, Рада освободила электрокары от НДС и акциза до 2022 года.