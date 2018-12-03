Минприроды составило рейтинг крупнейших врагов экологии среди украинских предприятий
Наиболее безжалостными загрязнителями окружающей среды Украины являются "Киевводканал", "Арселор Миттал Кривой Рог" и "Северный горно-обогатительный комбинат".
Именно эти предприятия заняли первые места в разных категориях в рейтинге от Министерства экологии и природных ресурсов Украины, пишет ТСН.uа.
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Так, перечень сотни основных загрязнителей был разделен по трем категориям: сброс загрязненных сточных вод, выбросы в атмосферный воздух и образования отходов. Как отмечается, две трети предприятий, вошедших в "рейтинге" расположены на территории 4 областей: Днепропетровская – 30; Донецкая – 22; Запорожская – 9; Луганская – 6.
Топ-10 загрязнителей окружающей среды в Украине по сбросу загрязненных сточных вод:
1. ПАО АК "Киевводоканал"
2. Чао "Меткомбинат "Азовсталь" в Мариуполе Донецкой области
3. ЛГКП "Львовводоканал"
4. ПАО "Днепровский Меткомбинат" в городе Каменское
5. КП "Днепрводоканал"
6. ПАО "Запорожсталь"
7. МКП "Николаевводоканал"
8. Филиал "Павлоградское региональное управление по водоснабжению и очистке канализационных стоков" ПАО "ДТЭК Павлоградуголь" в Днепропетровской области
9. КП "Черниговводоканал"
10. КП "Горводоканал" в Сумах
В Министерстве добавили, что по сравнению с 2016 годом в первую десятку попали два новых предприятия - филиал "Павлоградское региональное управление по водоснабжению и очистке канализационных стоков" и КП "Черниговводоканал". В то же время два предприятия покинули "Топ-100": ООО ПКФ "Найс" в городе Днепропетровск и СПК "Маяк" в городе Килия Одесской области.
В десятку крупнейших образователей отходов попали:
1. ПАО "Северный горно-обогатительный комбинат" в Кривом роге
2. Общество "Ингулецкий горно-обогатительный комбинат" в Кривом роге
3. ПАО "Центральный горно-обогатительный комбинат" в Кривом роге
4. ПАО "Арселор Миттал Кривой Рог"
5. ООО "Еристовский горно-обогатительный комбинат" в Верхних Плавнях на Полтавщине
6. ПАО "Южный горно-обогатительный комбинат" в Кривом роге
7. ПАО "Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича"
8. ПАО "Новотроицкое рудоуправление" на Донетчине
9. Структурное подразделение ПАО "ММК им. Ильича" ГОК "Укрмеханобр" в Кривом Роге
10. ПАО "ДТЭК Добропольская ЦОФ" Донецкой области.
По сравнению с 2016 годом в первую десятку попали два новых предприятия: ООО "Еристовский горно-обогатительный комбинат" и ПАО "ДТЭК Добропольская ЦОФ".
Первая дестяка крупнейших загрязнителей выбросов в атмосферный воздух выглядит так:
1. ПАО "Арселор Миттал Кривой Рог"
2. ЧАО "ММК им. Ильича" в Мариуполе на Донетчине
3. Обособленное подразделение "Бурштынская ТЭЦ", ПАО "ДТЭК Западэнерго" на Ивано-Франковщине
4. ОП "Кураховская ТЭС" ООО "ДТЭК Востокэнерго" на Донетчине
5. Чао "ДТЭК Павлоградуголь" в Днепропетровской области
6. ОП Запорожская ТЭС ПАО ДТЭК "Днепроэнерго" в городе Энергодар на Запорожье
7. Углегорской ТЭС ПАО "Центрэнерго" в городе Светлодарск Донецкой области
8. Обособленное подразделение "Ладыжинская ТЭС" ПАО "ДТЭК Западэнерго" в городе Ладыжин, Винницкой области
9. ЗАО "МК "Азовсталь" в Мариуполе Донецкой области
10. ПАО "Запорожский меткомбинат "Запорожсталь"
В первую десятку попали три новых предприятия: обособленное подразделение "Ладыжинская ТЭС" ПАО "ДТЭК Западэнерго", ПАО "МК "Азовсталь", ПАО " Запорожский меткомбинат "Запорожсталь".
В ведомстве также подсчитали общие объемы загрязнения за 2017 год. Так, общее количество выбросов загрязняющих веществ составляла 2,58 млн тонн, сбросов – 997,35 млн м3, образование отходов – 366 млн тонн.
Напомним, по подсчетам Всемирной метеорологической организации, количество парниковых газов в атмосфере побило рекорд. Так много их было лишь 5 млн лет назад. Тенденции к снижению выбросов парниковых газов нет.