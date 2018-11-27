Пусть делают другие: Трамп заявил, что США не будут принимать меры по сокращению выбросов

Он отметил, что США не будут принимать меры по сокращению выбросов, если то же самое не будут делать другие страны.

Авторы доклада «Национальная оценка климата» предупреждают о больших экономических потерях, если не будут приняты меры по смягчению климатических изменений.

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Президент США Дональд Трамп заявил, что он не верит докладу собственного правительства, авторы которого предупреждают о масштабных экономических потерях, которые могут произойти, если не обращать внимания на изменения климата из-за углеродных выбросов, передает Голос Америки.

«Я в это не верю», – сказал Трамп в Белом доме, добавив, что США не будут принимать меры по сокращению выбросов, если то же самое не будут делать другие страны.

По словам Трампа, он прочитал «часть» доклада и нашел его «нормальным».

В то же время он отверг главное предупреждение доклада «Национальная оценка климата», а именно то, что экономические потери страны могут составить сотни миллиардов долларов до конца века из-за изменений климата, если не будут приняты «существенные и последовательные глобальные меры по их смягчению».

«Нет, нет, я в это не верю, – повторил он. – Этим должны заняться Китай, Япония, вся Азия и все другие страны. Доклад касается нашей страны».

«Мы никогда не были такой чистой страной, как сейчас, – добавил он. – И для меня это очень важно. Но когда мы чистые, а все остальные места на земле загрязнены, это не так хорошо. Я хочу, чтобы был чистый воздух, чтобы была чистая вода, это очень важно».

В докладе говорится, что «в случае продолжения роста выбросов историческими темпами ежегодные потери в некоторых секторах экономики, предположительно, составят сотни миллиардов долларов к концу этого столетия, что превышает нынешний уровень ВВП многих американских штатов».

По мнению составителей доклада, это отразится на мировой торговле, ударит по импортным и экспортным ценам, от этого пострадают американские компании с зарубежными операциями и цепочками поставок.