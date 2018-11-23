Киевлянин создал бота, который отслеживает качество воздуха в столице
Житель Киева Любомир Милевский разработал бота, который рассказывает о качестве воздуха в городе и умеет предупреждать, если качество ухудшилось настолько, что это опасно.
Как рассказывает The Village, бот работает в Telegram, то же сможет автоматически отправить сообщение в случае ухудшения ситуации с воздухом.
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Бот показывает среднее значение качества воздуха для города. Данные собирают с устройств «умный дом» в нескольких районах Киева.
Информация о воздухе обновляется автоматически раз в час. Если индекс поднимется выше 101 – бот уведомит пользователей об опасности.
Бот сообщает о качестве воздуха по американскому стандарту EPA.
Есть 4 уровня:
0-50 – все в порядке, можно гулять и заниматься спортом;
51-100 – риск незначительный. Можно гулять, проветривать помещение;
101-150 – есть риск для здоровья. Не стоит гулять без крайней необходимости;
Более чем 151 – опасно выходить на улицу без защитной маски.